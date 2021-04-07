"Жаль, когда люди ведут себя некультурно" - Цискаридзе о скандале с Познером и Грузии

Политика и культура очень часто пересекаются в современном мире, и зачастую такие "встречи" с трудом можно назвать мирным сосуществованием. Как деятелям искусства быть и жить вне политики, почему до сих пор в XXI веке остро стоит национальный вопрос и каково жить грузинам в России - на эти злободневные вопросы ответил в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия знаменитый артист и педагог Николай Цискаридзе.
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О скандале с Познером: "Я не приемлю политику".
О политике: "Чтобы ты ни сделал, все равно есть люди, которые выйдут с плакатами".
О раздоре между народами Грузии и России: "Очень сложно и неприятно это наблюдать".
О своей позиции в отношениях Тбилиси и Москвы: "Я грузин, я российский подданный и я русский артист".
О приглашении пойти в политику: "Я служу Аполлону и большому театру. Вот это моя религия".
О сохранении грузинской идентичности в русской культуре: "А пусть кто-нибудь повторит мои успехи".
О конфликтах на национальной почве: "Меня ценят прежде всего за мои достижения, а не за какие-то глупости".
О здравомыслящих людях: "К сожалению, воспитание, класс, уровень - это вещи уходящие".
О пандемии коронавируса: "Я не верю в это все с первого дня".