Тотальный диктант 2021 в Тбилиси: что нужно знать участникам – видео

Подробностями Тотального диктанта в Тбилиси, который состоится 10 апреля в 15:00, поделилась координатор по связям с общественностью ТД-2021 по Тбилиси Елена Галашевская. Что она заявила – смотрите в видео

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 году в Новосибирске. Цель "Тотального диктанта" – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

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В прошлом году образовательная акция "Тотальный диктант" проходила в онлайн-формате, в связи с коронавирусом. В этот раз мероприятие в Тбилиси пройдет на двух площадках – в Грузино-российском общественном центре им. Е. Примакова и в Центре русского языка "Азбука". В "Азбуке" состоится TruD – это тест, где русский язык представлен как иностранный, в нем есть десять заданий и небольшой диктант.

Елена Галашевская отмечает, что для участия в ТД-2021 нужно пройти регистрацию на сайте "Тотального диктанта", указав город Тбилиси. Если участник не может пройти онлайн-регистрацию, он может прийти и зарегистрироваться уже на месте проведения диктанта.

Из-за пандемии коронавируса также есть возможность написать диктант из дома, на обычных листах бумаги. Если участник образовательного флешмоба желает, чтобы его работу проверили, необходимо расчертить и заполнить лист, как бланк, который можно посмотреть на сайте. В другом случае, диктант можно проверить и самому.

При этом "Тотальный диктант" – это не только "акция правописания", но и, по словам Галашевской, уникальная возможность познакомиться с современной русской литературой.