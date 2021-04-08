"Угон" льдины в Самаре: SUP-серферы открыли сезон - видео

Жители Самары устроили массовый заплыв на льдине. Смотрите в видео, как проходил необычный "угон"

Самарские SUP-серферы открыли сезон, прокатившись на огромной льдине. Об этом сообщает Sputnik Беларусь

На кадрах, предоставленных одним из организаторов необычного заплыва Ильей Поповым, группа спортсменов расположилась на дрейфующей льдине.

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В необычных "покатушках" участвовали более десяти человек. SUP-серферы уверяют, что не рисковали, но в конце "вечеринки" за ними все же прибыло МЧС.

Подобные акции проводятся по всей России ежегодно. Первыми начали жители Владивостока. В погоне за адреналином участники акции успевают сделать много дел: поймать рыбу, потанцевать и даже развести костер. К участию допускаются только самые опытные серферы.