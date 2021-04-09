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#СВОИХНЕБРОСАЕМ: Кто вступился за задержанных в Латвии журналистов

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video : Ruptly / Sputnik / RT
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210409/251413524/SVOIKhNEBROSAEM-Kto-vstupilsya-za-zaderzhannykh-v-Latvii-zhurnalistov.html

Латвия ведет войну с русскоязычными журналистами. В стране вводят в Уголовный закон новые статьи и заводят уголовные дела на авторов, которые сотрудничают с российскими СМИ. Подробнее – смотрите в видео

Счета журналистов арестовывают и не выпускают их из Латвии. Официально возбуждено уже семь уголовных дел. Но по факту под статьей все, кто за последние пять лет разместил хотя бы одну публикацию на порталах Sputnik или Baltnews.

На журналистов давят не только в странах Балтии, а по всему миру. Чтобы поддержать "неугодных" представителей СМИ, создан проект #своихнебросаем. Как видят ситуацию немногочисленные журналисты, которые не боятся говорить то, о чем другие молчат? Об этом эксклюзивный репортаж Sputnik из Риги.

Теги:
Права человека, Свобода человека, СМИ, пресса, Латвия, Россия, Россия

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