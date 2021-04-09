Марш протеста Уцноби: в центре Тбилиси прошла многотысячная акция

Популярный в Грузии шоумен выступил "против всех": Уцноби вывел на митинг тысячи сторонников. Смотрите подробности в видео

Участниками акции, которая объявлена как "молчаливый протест", стали единомышленники Уцноби и простые жители, которые выступают и против власти, и против оппозиции Грузии.

"Мы выступаем против этой деструкции в стране, которая никак не заканчивается", - заявил один из организаторов.

А сам Уцноби провозгласил сегодняшний день "Днем вечности грузинского народа".

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Гия Гачечиладзе, известный под сценическим именем как Уцноби (Незнакомец), уже не первый раз приходит в политику. В свое время он выступал против Михаила Саакашвили и поддерживал своего брата - политика-оппозиционера Левана Гачечиладзе, бывшего кандидата в президенты Грузии на выборах 2008 года.

Одним из самых известных политических проектов Уцноби была "камера номер 5" - восемь месяцев он жил в импровизированной тюремной камере-студии, заявляя, что "Грузия - сплошная тюрьма", и из-за "решетки" требовал отставки Саакашвили. "На свидания" к шоумену приходили тогдашние оппозиционеры и в прямом эфире обсуждали ситуацию в стране.