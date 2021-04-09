22:58 09 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0646
  • 100 RUB4.4399
  • USD3.4260
Поиск
Видео

Третья трещина образовалась в районе извержения вулкана Фаградальсфьядль - видео

Получить короткую ссылку
36 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Ruptly
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/09/251419127.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210409/251420638/Tretya-treschina-obrazovalas-v-rayone-izverzheniya-vulkana-Fagradalsfyadl---video.html

Новая трещина образовалась возле вулкана Фаградальсфьядль, расположенного на полуострове Рейкьянес примерно в 30 километрах от исландской столицы. Смотрите в видео впечатляющие кадры растекающейся по склонам и равнинам лавы

Трещина была замечена в среду около полудня, и по оценкам специалистов достигает в длину около 500 метров. Сообщает Sputnik Армения

Разлом земной коры находится в километре от места первоначального извержения вулкана, начавшегося 19 марта.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Специалисты зарегистрировали увеличение скорости излития лавы. Менее чем за два часа поток лавы, двигаясь по узкому протоку, достиг основания долины Мерадалир, расположенной на северо-востоке от долины Гелдингадалир.

Спасатели оперативно перекрыли дороги к вулкану и эвакуировали находившихся в этой зоне людей․

Теги:
извержение вулкана, Исландия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пурпурный мост (мост Ангела), соединяющий острова Банвол и Паркджи, в провинции Южная Чолла в Южной Корее
Невероятные красоты: "Фиолетовые" острова в Южной Корее - фото
Против всех - тысячи разочарованных грузин вышли на акцию
Марш протеста Уцноби: в центре Тбилиси прошла многотысячная акция
Что и насколько подорожало в Грузии
А что не подорожало? Цены в Грузии - март 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться