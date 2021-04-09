Третья трещина образовалась в районе извержения вулкана Фаградальсфьядль - видео

Новая трещина образовалась возле вулкана Фаградальсфьядль, расположенного на полуострове Рейкьянес примерно в 30 километрах от исландской столицы. Смотрите в видео впечатляющие кадры растекающейся по склонам и равнинам лавы

Трещина была замечена в среду около полудня, и по оценкам специалистов достигает в длину около 500 метров. Сообщает Sputnik Армения

Разлом земной коры находится в километре от места первоначального извержения вулкана, начавшегося 19 марта.

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Специалисты зарегистрировали увеличение скорости излития лавы. Менее чем за два часа поток лавы, двигаясь по узкому протоку, достиг основания долины Мерадалир, расположенной на северо-востоке от долины Гелдингадалир.

Спасатели оперативно перекрыли дороги к вулкану и эвакуировали находившихся в этой зоне людей․