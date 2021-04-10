Коронавирус убивает бизнес: как предприниматели выживают в Латвии - видео

Пандемия коронавируса больно ударила по бизнесу во всем мире. На восстановление экономики и помощь предпринимателям были выделены миллиарды долларов. О ситуации в Латвии - смотрите в видео

Если в одних странах бизнесменам помогали активно, в других - искали любые поводы отказать в поддержке. Поэтому в разных государствах сложилась разная ситуация на фоне пандемии коронавируса.

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В числе тех стран, где бизнесу помогали мало, оказалась Латвия. Корреспондент Sputnik Латвия поговорил с владельцем отеля в Риге Роландсом Погулисом и узнал у него, как так вышло, что государство не просто не помогло латвийским предпринимателям в трудное время, но еще и разорило их.