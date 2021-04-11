Мечта детства сбылась: военный пенсионер собрал вездеход - видео

Машина весит около тонны и может проезжать грязь, болото и неглубокие водоемы. Она состоит из частей от 12 автомобилей отечественного производства. Смотрите в видео, как работает агрегат

Военный пенсионер Юрий Сухоруков из Курской области решил осуществить детскую мечту о собственном танке и вместе с четырьмя помощниками собрал плавающий гусеничный вездеход из частей от 12 машин. Сообщает Sputnik Беларусь

Идею создания вездехода Юрий вынашивал давно. После боевого ранения на войне в Афганистане мужчина потерял ногу и передвигаться стало сложнее, в том числе из-за бездорожья в селе. Поиск необходимых запчастей занял два года, а сам процесс сборки четыре с половиной месяца.

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Теперь машина весом около тонны легко проезжает грязь, болота и неглубокие водоемы даже с четырьмя пассажирами на борту. А скорость может развить до 40 километров в час.