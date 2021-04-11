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Дань уважения павшим бойцам ВОВ: в Баку разбили "Сад Памяти" - видео

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© video: Sputnik . Kamilla Alieva / Talekh Makhmudov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210411/251431532/-Dan-uvazheniya-pavshim-boytsam-VOV-v-Baku-razbili-Sad-Pamyati---video.html

В Баку дали старт Международной акции "Сад Памяти". Смотрите в видео, как высаживали первые деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне и 44-дневной Отечественной войне

"Международная команда Волонтёров 75-летия Победы в Азербайджане" посадили первые 150 деревьев на одной из оживленных улиц Баку, cообщает Sputnik Азербайджан

Целью Международной акции является высадка 27 миллионов деревьев по всему миру. Это неслучайная цифра: именно 27 миллионов человек отдали свои жизни в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Акция пройдет и в других городах Азербайджана – Хачмазе, Сумгайыте, Гяндже, Балакяне и Лянкяране.

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Теги:
ВОВ, Баку, Азербайджан

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