Дань уважения павшим бойцам ВОВ: в Баку разбили "Сад Памяти" - видео

В Баку дали старт Международной акции "Сад Памяти". Смотрите в видео, как высаживали первые деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне и 44-дневной Отечественной войне

"Международная команда Волонтёров 75-летия Победы в Азербайджане" посадили первые 150 деревьев на одной из оживленных улиц Баку, cообщает Sputnik Азербайджан

Целью Международной акции является высадка 27 миллионов деревьев по всему миру. Это неслучайная цифра: именно 27 миллионов человек отдали свои жизни в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Акция пройдет и в других городах Азербайджана – Хачмазе, Сумгайыте, Гяндже, Балакяне и Лянкяране.

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