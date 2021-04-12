"Тотальный диктант" в Тбилиси: образовательная акция на фоне пандемии – видео

"Тотальный диктант" состоялся в столице Грузии. Несмотря на пандемию, организаторы решили проводить ТД-2021 не только в онлайн-формате. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как прошла образовательная акция

ТД-2021 в Тбилиси прошел на двух площадках – в Грузино-Российском общественном центре им. Примакова, где писали непосредственно диктант, и в Центре русского языка "Азбука", где собрались участники теста TruD.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Координатор "Тотального диктанта" в Тбилиси Елена Галашевская сообщила, что всего было 17 участников – одиннадцать писали диктант, остальные – тест TruD, где русский представлен как иностранный.

"Это была наша пятая встреча, и в отличии от прошлых акций, людей было меньше. Но мы рады, что кто-то не побоялся пандемии и пришел писать диктант, несмотря на страхи нашей современной жизни", – сказала Галашевская.

Примечательно, что среди участников ТД-2021 оказались и те, для кого эта акция стала традицией. Как выяснилось, некоторые участники не пропустили еще ни одного "Тотального диктанта".

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 году в Новосибирске. Цель "Тотального диктанта" – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.