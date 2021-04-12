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"Тотальный диктант" в Тбилиси: образовательная акция на фоне пандемии – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (583)
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video : Sputnik / Natia Kvartskhava, Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210412/251435774/Totalnyy-diktant-v-Tbilisi-obrazovatelnaya-aktsiya-na-fone-pandemii---video.html

"Тотальный диктант" состоялся в столице Грузии. Несмотря на пандемию, организаторы решили проводить ТД-2021 не только в онлайн-формате. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как прошла образовательная акция

ТД-2021 в Тбилиси прошел на двух площадках – в Грузино-Российском общественном центре им. Примакова, где писали непосредственно диктант, и в Центре русского языка "Азбука", где собрались участники теста TruD.

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Координатор "Тотального диктанта" в Тбилиси Елена Галашевская сообщила, что всего было 17 участников – одиннадцать писали диктант, остальные – тест TruD, где русский представлен как иностранный.

Тотальный диктант 2021 в столице Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Тотальный диктант" в пандемию: общеобразовательная акция прошла в Тбилиси

"Это была наша пятая встреча, и в отличии от прошлых акций, людей было меньше. Но мы рады, что кто-то не побоялся пандемии и пришел писать диктант, несмотря на страхи нашей современной жизни", – сказала Галашевская.

Примечательно, что среди участников ТД-2021 оказались и те, для кого эта акция стала традицией. Как выяснилось, некоторые участники не пропустили еще ни одного "Тотального диктанта".

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 году в Новосибирске. Цель "Тотального диктанта" – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

Темы:
Видео-новости из Грузии (583)
Теги:
Тотальный диктант, Тотальный диктант, Грузия

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