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Первый полет в космос или Знают ли в Тбилиси, кем был Юрий Гагарин? - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (584)
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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Alex Shlamov
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/0c/251436629.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210412/251436759/Pervyy-polet-v-kosmos-ili-Znayut-li-v-Tbilisi-kem-byl-Yuriy-Gagarin---video.html

Знают ли в Тбилиси, кем был Юрий Гагарин? Ведь 12 апреля 2021 года исполняется ровно 60 лет со дня первого полета человека в космос. Съемочная группа Sputnik Грузия поинтересовалась у тбилисцев, помнят ли они о подвиге Гагарина

Представлять Юрия Гагарина нет смысла, ведь он известен во всем мире. Именно Юрий Гагарин стал первым человеком, отправившимся в космос 12 апреля 1961 года.

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В центре Тбилиси, в районе Сабуртало, есть улица, названная в честь великого космонавта. Была и площадь, однако в 2005 году ее переименовали в честь бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания. Но, несмотря на это, многие до сих пор называют эту площадь Гагаринской.

Sputnik Грузия в преддверии 60-летия со дня первого полета в космос, решил спросить у горожан, знают ли они, в честь кого названа улица и кем был Юрий Гагарин. Оказалось, что большинство жителей Тбилиси помнят героя, прославившегося на весь мир – как представители старшего поколения, так и молодежь.

Темы:
Видео-новости из Грузии (584)
Теги:
Опрос Sputnik Грузия, Опрос Sputnik, Опрос, Опрос, СССР, история, космические исследования, наука, Космос, Юрий Гагарин, Грузия

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