Первый полет в космос или Знают ли в Тбилиси, кем был Юрий Гагарин? - видео

Знают ли в Тбилиси, кем был Юрий Гагарин? Ведь 12 апреля 2021 года исполняется ровно 60 лет со дня первого полета человека в космос. Съемочная группа Sputnik Грузия поинтересовалась у тбилисцев, помнят ли они о подвиге Гагарина

Представлять Юрия Гагарина нет смысла, ведь он известен во всем мире. Именно Юрий Гагарин стал первым человеком, отправившимся в космос 12 апреля 1961 года.

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В центре Тбилиси, в районе Сабуртало, есть улица, названная в честь великого космонавта. Была и площадь, однако в 2005 году ее переименовали в честь бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания. Но, несмотря на это, многие до сих пор называют эту площадь Гагаринской.

Sputnik Грузия в преддверии 60-летия со дня первого полета в космос, решил спросить у горожан, знают ли они, в честь кого названа улица и кем был Юрий Гагарин. Оказалось, что большинство жителей Тбилиси помнят героя, прославившегося на весь мир – как представители старшего поколения, так и молодежь.