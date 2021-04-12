Первый полет в космос или Знают ли в Тбилиси, кем был Юрий Гагарин? - видео

Представлять Юрия Гагарина нет смысла, ведь он известен во всем мире. Именно Юрий Гагарин стал первым человеком, отправившимся в космос 12 апреля 1961 года.
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В центре Тбилиси, в районе Сабуртало, есть улица, названная в честь великого космонавта. Была и площадь, однако в 2005 году ее переименовали в честь бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания. Но, несмотря на это, многие до сих пор называют эту площадь Гагаринской.
Sputnik Грузия в преддверии 60-летия со дня первого полета в космос, решил спросить у горожан, знают ли они, в честь кого названа улица и кем был Юрий Гагарин. Оказалось, что большинство жителей Тбилиси помнят героя, прославившегося на весь мир – как представители старшего поколения, так и молодежь.