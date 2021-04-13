"Свободу Мелия!": сторонники ЕНД устроили акцию у Тбилисского суда – видео

Процесс над председателем главной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Никой Мелия состоялся в Тбилисском городском суде 13 апреля на фоне акции в его поддержку. Подробнее – смотрите в видео

Защита надеялась, что суд изменит меру пресечения лидеру "Национального движения" и он будет освобожден прямо в зале суда. У здания суда тем временем собрались активисты "Нацдвижения" и сторонники ЕНД, которые выступали в поддержку Ники Мелия. Акция проходила шумно, под крики, скандирование лозунгов и жжение файеров.

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Лидер "Единого нацдвижения" Ника Мелия обвиняется в организации группового насилия во время событий в ночь на 21 июня 2019 года, когда участники акции протеста пытались штурмовать здание парламента. Он был задержан 23 февраля 2021 года после того, как отказался выплачивать залог.

Нахождение Мелия под стражей является одним из проблемных вопросов на переговорах между лидерами объединенной оппозиции и правящей партией "Грузинская мечта". Прокуратура Грузии выразила готовность ходатайствовать об изменении меры пресечения, но только если Мелия согласится выплатить залог в 40 тысяч лари (около 11,5 тысячи долларов).