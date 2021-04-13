17:48 13 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0798
  • 100 RUB4.4334
  • USD3.4232
Поиск
Видео

"Свободу Мелия!": сторонники ЕНД устроили акцию у Тбилисского суда – видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (585)
16622
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/0d/251451359.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210413/251451634/Svobodu-Meliya-storonniki-END-ustroili-aktsiyu-u-Tbilisskogo-suda---video.html

Процесс над председателем главной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Никой Мелия состоялся в Тбилисском городском суде 13 апреля на фоне акции в его поддержку. Подробнее – смотрите в видео

Защита надеялась, что суд изменит меру пресечения лидеру "Национального движения" и он будет освобожден прямо в зале суда. У здания суда тем временем собрались активисты "Нацдвижения" и сторонники ЕНД, которые выступали в поддержку Ники Мелия. Акция проходила шумно, под крики, скандирование лозунгов и жжение файеров.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Лидер "Единого нацдвижения" Ника Мелия обвиняется в организации группового насилия во время событий в ночь на 21 июня 2019 года, когда участники акции протеста пытались штурмовать здание парламента. Он был задержан 23 февраля 2021 года после того, как отказался выплачивать залог.

Нахождение Мелия под стражей является одним из проблемных вопросов на переговорах между лидерами объединенной оппозиции и правящей партией "Грузинская мечта". Прокуратура Грузии выразила готовность ходатайствовать об изменении меры пресечения, но только если Мелия согласится выплатить залог в 40 тысяч лари (около 11,5 тысячи долларов).

Темы:
Видео-новости из Грузии (585)
Теги:
Ника Мелия, Единое Нацдвижение, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Тбилисский городской суд, Грузия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новая статуя Христа в городе Энкантадо
Строительство третьей в мире по величине статуи Христа в Бразилии – фото
Свободу Мелия!: сторонники ЕНД устроили акцию у Тбилисского суда - видео
"Свободу Мелия!": сторонники ЕНД устроили акцию у Тбилисского суда – видео
Сколько служат в армиях стран бывшего СССР
Сколько служат в армии Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться