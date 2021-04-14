Протесты против Намахвани ГЭС: новый крупный митинг в центре Кутаиси - видео

Центральная площадь в Кутаиси в среду оказалась практически блокирована машинами и людьми - участники акции настроены провести здесь всю ночь. Участников акции несколько тысяч человек. Многие из них не собираются расходиться по домам.
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Требования протестующих остаются неизменными: турецкая строительная компания ENKA должна покинуть ущелье реки Риони, строительство Намахвани ГЭС должно быть прекращено. На протяжении последних дней активисты проводили акции в непосредственной близости от места строительства.
В среду из-за полицейского заграждения из железных щитов, установленных на дороге в направлении Намахвани, участники акции протеста не смогли добраться до села и приняли решение двинуться в центр Кутаиси.