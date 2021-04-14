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Протесты против Намахвани ГЭС: новый крупный митинг в центре Кутаиси - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (586)
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Противники строительства Намахвани ГЭС собрались на центральной площади в городе Кутаиси 14 апреля. Они также провели акцию у городского суда, требуя освободить своих сторонников, которые были задержаны полицией ранее. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

Центральная площадь в Кутаиси в среду оказалась практически блокирована машинами и людьми - участники акции настроены провести здесь всю ночь. Участников акции несколько тысяч человек. Многие из них не собираются расходиться по домам.

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Требования протестующих остаются неизменными: турецкая строительная компания ENKA должна покинуть ущелье реки Риони, строительство Намахвани ГЭС должно быть прекращено. На протяжении последних дней активисты проводили акции в непосредственной близости от места строительства.

В среду из-за полицейского заграждения из железных щитов, установленных на дороге в направлении Намахвани, участники акции протеста не смогли добраться до села и приняли решение двинуться в центр Кутаиси.

Темы:
Видео-новости из Грузии (586)
Теги:
Акции протеста, Акция протеста, Протест, Кутаиси, Грузия

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