За что США придется объясняться с талибами в Афганистане?

Президент США заявил, что солдатам "пора возвращаться домой". Но ведь договориться с талибами и прийти к миру, чего они пытались добиться почти 20 лет, у них так и не получилось.
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Президент США заявил, что солдатам "пора возвращаться домой". Но ведь договориться с талибами и прийти к миру, чего они пытались добиться почти 20 лет, у них так и не получилось.
Нападавший на банк уже задержан. Правоохранительным органам потребовалось полтора часа, чтобы устранить угрозу. Подробнее - смотрите видео Sputnik Грузия с места событий
В гостях нового выпуска #БИП - Федор Лукьянов, главный редактор журнала “Россия в глобальной политике” и преподаватель НИУ Высшей школы экономики
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Авиакомпания Air Astana с 15 мая по 30 октября будет осуществлять рейсы по маршруту Алматы-Батуми-Алматы с частотой три раза в неделю
Официальный визит президента Армении в Грузию продолжается, иностранного гостя принял глава Грузинской православной церкви
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