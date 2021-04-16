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За что США придется объясняться с талибами в Афганистане?

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210416/251481865/Za-chto-SShA-pridetsya-obyasnyatsya-s-talibami-v-Afganistane.html

В Афганистане возмущены решением Байдена вывести из их страны американские войска. Смотрите в видео, когда войска США полностью уйдут из страны? И за что, по мнению российского МИД, им придется объясняться с боевиками?

Президент США заявил, что солдатам "пора возвращаться домой". Но ведь договориться с талибами и прийти к миру, чего они пытались добиться почти 20 лет, у них так и не получилось.

 

Теги:
Политика, Афганистан, США

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