За что США придется объясняться с талибами в Афганистане?

В Афганистане возмущены решением Байдена вывести из их страны американские войска. Смотрите в видео, когда войска США полностью уйдут из страны? И за что, по мнению российского МИД, им придется объясняться с боевиками?

Президент США заявил, что солдатам "пора возвращаться домой". Но ведь договориться с талибами и прийти к миру, чего они пытались добиться почти 20 лет, у них так и не получилось.