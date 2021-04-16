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Захват заложников в Тбилиси: новое нападение на "Сакартвелос банки" - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (588)
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Sputnik Грузия
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Нападавший на банк уже задержан. Правоохранительным органам потребовалось полтора часа, чтобы устранить угрозу. Подробнее - смотрите видео Sputnik Грузия с места событий

Нападение на филиал "Сакартвелос банки" ("Банк Грузии") в центре Тбилиси у метро "Авлабари" произошло в пятницу около полудня. По данным банка, на момент нападения в банке находились пять человек. Спецоперация по задержанию злоумышленника длилась примерно полтора часа.

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За последние несколько месяцев в Грузии было зафиксировано сразу несколько захватов заложников в банках.

Нападение на "Банк Грузии" в Тбилиси: посетителей держат в заложниках - трансляция>>

Самым крупным было нападение на филиал "Банка Грузии" в Зугдиди 21 октября. Тогда вооруженный гранатой и автоматом человек требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника. 22 октября министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся. По данным МВД, нападение на "Банк Грузии" совершил некий Бадри Эсебуа, его поиски продолжаются.

Спецоперация в столице Грузии. Вооруженное нападение на Банк Грузии 16 апреля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Спецоперация в столице Грузии. Вооруженное нападение на "Банк Грузии" 16 апреля 2021 года

Еще одно крупное нападение произошло 20 ноября, когда в центре Тбилиси неизвестный взял в заложники девять человек. Инцидент произошел в микрофинансовой организации на проспекте Церетели. Требования у возможного захватчика в видео, показанном грузинскими телеканалами, были необычные: снизить банковские проценты, запретить азартные игры и уменьшить цены на лекарства. К концу дня нападавший сам сдался полиции.

Темы:
Видео-новости из Грузии (588)
Теги:
Спецоперация в Тбилиси, Спецоперация, происшествия, криминал, преступность, захват заложников, Грузия

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