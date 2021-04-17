Пенсионер в татуировках: больше 60 тату на теле за три года - видео

Пенсионер из Екатеринбурга сделал первую татуировку в 71 год и не смог остановиться. Смотрите в видео, как выглядит татуированный мужчина

Владимир "Спартак" Седаков из Екатеринбурга набил на своем теле 63 татуировки, сообщает Sputnik Беларусь. Сейчас у мужчины рисунки есть практически на всех частях тела: на руках, ногах, спине, торсе и даже на лице.

Останавливаться на достигнутом Владимир не планирует, он мечтает полностью забить свое тело.

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Пенсионер увлекается спортом: катается на велосипеде и занимается боксом, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме. Недавно Седаков также завел канал на YouTube, где публикует видео о своей повседневной жизни.