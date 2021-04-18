Экстремальная рыбалка: мужчина продолжил рыбную ловлю, несмотря на пожар за его спиной

Не секрет, что рыбалка воспитывает в человеке такие качества, как самоконтроль и усидчивость, но наглядным подтверждением этому стал невозмутимый рыбак из Слуцка. Об этом сообщает Sputnik Беларусь
На кадрах видео видно, как рыбак не испугался пожара, который бушевал прямо за его спиной, и невозмутимо продолжал заниматься своим делом.
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Несмотря на то, что "на другом берегу трава зеленее" в прямом смысле этого слова, мужчина не предпринял попыток поменять дислокацию и продолжил самозабвенно удить рыбу. Больше того, рыбака даже не смутили попытки людей заснять столь необычную картину. Мастер мужественно продолжил свое занятие, уверенный, что выбрал самое удачное место для рыбной ловли.