Экстремальная рыбалка: мужчина продолжил рыбную ловлю, несмотря на пожар за его спиной

Очевидец запечатлел бесстрашного рыбака из Слуцка, который не испугался сильного пожара прямо за его спиной. Смотрите в видео, как белорус невозмутимо ловит рыбу в нескольких метрах от бушующего огня

Не секрет, что рыбалка воспитывает в человеке такие качества, как самоконтроль и усидчивость, но наглядным подтверждением этому стал невозмутимый рыбак из Слуцка. Об этом сообщает Sputnik Беларусь

На кадрах видео видно, как рыбак не испугался пожара, который бушевал прямо за его спиной, и невозмутимо продолжал заниматься своим делом.

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Несмотря на то, что "на другом берегу трава зеленее" в прямом смысле этого слова, мужчина не предпринял попыток поменять дислокацию и продолжил самозабвенно удить рыбу. Больше того, рыбака даже не смутили попытки людей заснять столь необычную картину. Мастер мужественно продолжил свое занятие, уверенный, что выбрал самое удачное место для рыбной ловли.