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Экстремальная рыбалка: мужчина продолжил рыбную ловлю, несмотря на пожар за его спиной

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© video: Ruptly
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210418/251475323/Ekstrimalnaya-rybalka-muzhchina-prodolzhil-rybnuyu-lovlyu-nesmotrya-na-pozhar-za-ego-spinoy.html

Очевидец запечатлел бесстрашного рыбака из Слуцка, который не испугался сильного пожара прямо за его спиной. Смотрите в видео, как белорус невозмутимо ловит рыбу в нескольких метрах от бушующего огня

Не секрет, что рыбалка воспитывает в человеке такие качества, как самоконтроль и усидчивость, но наглядным подтверждением этому стал невозмутимый рыбак из Слуцка. Об этом сообщает Sputnik Беларусь

На кадрах видео видно, как рыбак не испугался пожара, который бушевал прямо за его спиной, и невозмутимо продолжал заниматься своим делом.

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Несмотря на то, что "на другом берегу трава зеленее" в прямом смысле этого слова, мужчина не предпринял попыток поменять дислокацию и продолжил самозабвенно удить рыбу. Больше того, рыбака даже не смутили попытки людей заснять столь необычную картину. Мастер мужественно продолжил свое занятие, уверенный, что выбрал самое удачное место для рыбной ловли.

Теги:
Пожар, Рыба, Беларусь

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