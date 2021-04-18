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Туристический комплекс на воде "Керуен-сарай" сняли с высоты птичьего полета

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210418/251496450/Turisticheskiy-kompleks-na-vode-Keruen-saray-snyali-s-vysoty-ptichego-poleta.html

В древнем Туркестане появилась новая достопримечательность - крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс "Керуен-сарай". Смотрите в видео, как выглядит туристическая зона с высоты

"Керуен- сарай" (Караван-сарай) открылся 10 апреля. Туристический комплекс не имеет аналогов в Центральной Азии и призван стать главным объектом паломничества туристов после мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави. Об этом сообщает Sputnik Беларусь

Уникальный инфраструктурный проект занимает 20 гектаров. На территории "Керуен-сарая" расположились улица торговцев и ремесленников времен Шелкового пути, "летучий театр", амфитеатр для проведения конного шоу и восточный базар. Помимо этого, в комплексе имеются торговые ряды, бутики, отели, рестораны, СПА, фитнес-залы, кинотеатр и семейно-развлекательный центр.

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Местные жители называют его "казахстанской Венецией" – здания комплекса связаны между собой водными каналами, по которым передвигаются лодки.

Теги:
Туризм, туризм, туристические достопримечательности, Казахстан

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