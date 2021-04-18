Жираф Липа радуется приходу весны - умилительное видео

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Кенийский жираф Липа побегала по уличному вольеру, радуясь приходу весны возвращению на открытый воздух в Московском зоопарке
В Московском зоопарке с приходом тепла в уличный вольер вышла жираф Липа. Сообщает сообщает Sputnik Азербайджан
На кадрах видно, как жираф наслаждается весенним солнцем и резвится на площадке.
В пресс-службе Московского зоопарка отмечают, что Липа бегает довольно быстро. В природе скорость животных может достигать 60 километров в час.
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