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Жираф Липа радуется приходу весны - умилительное видео

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Кенийский жираф Липа побегала по уличному вольеру, радуясь приходу весны возвращению на открытый воздух в Московском зоопарке

В Московском зоопарке с приходом тепла в уличный вольер вышла жираф Липа. Сообщает сообщает Sputnik Азербайджан

На кадрах видно, как жираф наслаждается весенним солнцем и резвится на площадке.

В пресс-службе Московского зоопарка отмечают, что Липа бегает довольно быстро. В природе скорость животных может достигать 60 километров в час.

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Теги:
Россия, Россия

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