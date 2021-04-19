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Лукашенко назвал виновных в попытке военного переворота – видео

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Sputnik Грузия
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал причастных к попытке военного переворота в стране. Подробнее о том, что он заявил – смотрите в видео

Белорусский лидер заявил, что спецслужбы США готовили покушение на него и его детей.

"Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал", – подчеркнул Лукашенко.

Ранее российские спецслужбы задержали в Москве белорусского адвоката Юрия Зянковича и политолога Александра Федута. По информации ФСБ России, они готовили в Беларуси переворот.

По данным белорусского КГБ в ту же группу входил лидер оппозиционной партии Григорий Костусев. Его задержали на территории республики Беларусь.

Теги:
Александр Лукашенко, Беларусь

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