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Борьба до последнего: лидеры оппозиции Грузии огласили план действий – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (589)
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© Sputnik / Alex Shlamov
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Лидеры грузинской оппозиции не намерены отступать до тех пор, пока в стране не будут назначены досрочные выборы в парламент страны. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как лидеры оппозиции провели очередную встречу в парке Рике в центре Тбилиси

Лидеры оппозиционных партий Грузии и их сторонники в понедельник собрались в парке Рике на набережной Тбилиси, чтобы публично обсудить план действий на ближайшее будущее.

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Речь на встрече шла о крупной акции протеста, которая планируется 15 мая в Тбилиси на проспекте Руставели. Там будут озвучены традиционные требования оппозиции: проведение досрочных выборов в парламент, реформа избирательной и судебной систем, освобождение всех политзаключенных.

"Мы должны все вместе положить конец торговле политическими узниками и должны положить конец стране, где есть политические беженцы", – заявил на встрече в парке Рике один из лидеров "Единого национального движения" Заал Удумашвили.

Спустя почти шесть месяцев после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов называют необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Темы:
Видео-новости из Грузии (589)
Теги:
Акции протеста, разгоны акций протеста, Протест, Оппозиция, Грузия

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