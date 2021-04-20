Невероятно красиво: в Нидерландах распустились миллионы цветов - видео

В парке Кекенхоф, известном как Сад Европы в Лиссе, распустились поля тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других весенних цветов. Ряды с высаженными растениями простираются на несколько километров. Сообщает Sputnik Беларусь
Обычно лучшее время для посещения сада – с середины апреля до начала мая.
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Кекенхоф – крупнейший в мире парк цветов площадью 32 гектара. Ежегодно в садах, павильонах и тепличных комплексах высаживается около семи миллионов цветочных луковиц: коллекции нарциссов, гиацинтов, орхидей, гвоздик, ирисов и, конечно же, тюльпанов – цветочного символа Нидерландов.