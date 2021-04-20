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Невероятно красиво: в Нидерландах распустились миллионы цветов - видео

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Поля тюльпанов, нарциссов и других цветов распустились в Саду Европы. Смотрите в видео, как миллионы цветов раскрасили огромную территорию

В парке Кекенхоф, известном как Сад Европы в Лиссе, распустились поля тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других весенних цветов. Ряды с высаженными растениями простираются на несколько километров. Сообщает Sputnik Беларусь

Обычно лучшее время для посещения сада – с середины апреля до начала мая.

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Кекенхоф – крупнейший в мире парк цветов площадью 32 гектара. Ежегодно в садах, павильонах и тепличных комплексах высаживается около семи миллионов цветочных луковиц: коллекции нарциссов, гиацинтов, орхидей, гвоздик, ирисов и, конечно же, тюльпанов – цветочного символа Нидерландов.

Теги:
цветы, Нидерланды

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