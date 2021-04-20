Тысячи воздушных змеев на крупнейшем фестивале в Китае - видео

В китайском городе Вэйфан прошел фестиваль, на котором было продемонстрировано более 10 000 воздушных змеев. Смотрите в видео, как в воздухе оказались тысячи автомобилей, рыб, гигантских кальмаров и других фантастических тварей и сооружений

Пандемия коронавируса не помешала энтузиастам и любителям провести крупнейший в мире международный фестиваль воздушных змеев. Сообщает Sputnik Беларусь

Вэйфан считается родиной воздушных змеев. Фестиваль в Вэйфан проходит с 1984 года и считается крупнейшим в мире фестивалем воздушных змеев. Он стартовал в китайском Вэйфане вот уже в тридцать восьмой раз.

На огромном поле собрались 118 команд, которые с помощью ветра подняли к облакам более десяти тысяч самых разных змеев.