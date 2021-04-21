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Первый полет на Марсе: NASA успешно запустило вертолет Ingenuity - видео
NASA успешно провело первый испытательный полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе. Подробнее - смотрите в видео
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=81675632&type=mp4
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PT0M53S
2021-04-21T14:23Z
NASA успешно провело первый испытательный полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе. Подробнее - смотрите в видео
Дрон поднялся на три метра и продержался там меньше минуты. Это был первый полет летательного аппарата с силовой установкой на другой планете. Ingenuity прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance в феврале. Уникальные кадры исторического полета Ingenuity - смотрите в видео.