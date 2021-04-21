Первый полет на Марсе: NASA успешно запустило вертолет Ingenuity - видео

Дрон поднялся на три метра и продержался там меньше минуты. Это был первый полет летательного аппарата с силовой установкой на другой планете. Ingenuity прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance в феврале. Уникальные кадры исторического полета Ingenuity - смотрите в видео.