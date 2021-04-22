15:42 22 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1442
  • 100 RUB4.5132
  • USD3.4521
Поиск
Видео

В Берлине задержали более 150 человек на акции против карантинных мер в стране - видео

Получить короткую ссылку
12 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© video: Ruptly
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/16/251537367.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210422/251537631/V-Berline-zaderzhali-bolee-150-chelovek-na-aktsii-protiv-karantinnykh-mer-v-strane---video.html

Акция противников ограничительных мер, введенных в Германии для борьбы с коронавирусом, состоялась в среду в Берлине. Смотрите подробности в видео

Силовики забирали протестующих в участки за нарушения мер безопасности, нападение на полицейских и попытки освободить ранее задержанных манифестантов. Сообщает Sputnik Армения

В ходе акции протеста правоохранительные органы применили перцовый газ против участников демонстраций, направленной против карантинных мер в стране.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

В Берлине рядом с правительственным кварталом в среду началась акция протеста, демонстранты выступали против ужесточения локдауна. 

В бундестаге ФРГ рассматривался очередной законопроект с поправками в закон об эпидемиологической защите населения. Этот закон предусматривает возможность для более жестких мер в борьбе с коронавирусом. По итогам голосования бундестаг законопроект принял. Поправки могут вступить в силу уже в субботу.

Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Берлин, Германия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Зимний горнолыжный курорт Гудаури - любители горнолыжного спорта
Курорт Гудаури: место, где правит настоящая зима – фото
Акция протеста в Берлине: задержаны более 150 человек
В Берлине задержали более 150 человек на акции против карантинных мер в стране - видео
Рождаемость и смертность в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться