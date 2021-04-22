В Берлине задержали более 150 человек на акции против карантинных мер в стране - видео

Силовики забирали протестующих в участки за нарушения мер безопасности, нападение на полицейских и попытки освободить ранее задержанных манифестантов. Сообщает Sputnik Армения
В ходе акции протеста правоохранительные органы применили перцовый газ против участников демонстраций, направленной против карантинных мер в стране.
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В Берлине рядом с правительственным кварталом в среду началась акция протеста, демонстранты выступали против ужесточения локдауна.
В бундестаге ФРГ рассматривался очередной законопроект с поправками в закон об эпидемиологической защите населения. Этот закон предусматривает возможность для более жестких мер в борьбе с коронавирусом. По итогам голосования бундестаг законопроект принял. Поправки могут вступить в силу уже в субботу.