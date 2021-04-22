Художник из Москвы украшает арки панно и мозаикой - видео

Московский художник превращает неприметные арки в неповторимые шедевры. Мастер придумывает общую концепцию будущих произведений и привлекает к их созданию жителей района. Смотрите в видео, какие работы получаются в соавторстве с простыми людьми

Марат Насибуллов решил вынести свое творчество за стены мастерской и выбрал холстом для работ арки в "сталинках" на Варшавском шоссе, сообщает Sputnik Беларусь

Художник творит в галерее "Варшавка" в Нагорном районе столицы и привлекает местных жителей к созданию народных арт-объектов.

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Лицо российской столицы – женское, считает Насибуллов. Для слепка ему позировала знакомая, чье лицо затем было сотню раз отлито в гипсе и раскрашено руками других людей.

Соавторов мастер старается не ограничивать. А вот на работе "Руки помощи" – ладонь самого художника, также раскрашенная местными жителями.