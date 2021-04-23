Мечта детства сбылась: предприниматель создает роботов из пластиковых отходов

Житель Казахстана исполнил свою детскую мечту о роботах. Он открыл ресторан и наполнил его моделями фантастических персонажей. Смотрите в видео, из чего сделаны арт-скульптуры

Куаныш Мухамеджанов из Казахстана рассказал, что идея создания роботов родилась, когда он обнаружил дома несколько старых пылесосов, которые было жалко выбрасывать. Сообщает Sputnik Беларусь

Самую первую модель мужчина создал для привлечения внимания к своему заведению. Арт-скульптуры мужчина собирает сам из старой бытовой техники и другого пластикового мусора.

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Сейчас в коллекции Куаныша порядка 30 моделей различных роботов. Это не только вызывает интерес у посетителей его кафе, но и встречает одобрение и поддержку друзей.