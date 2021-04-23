Из тюрьмы - на волю! Семьи заключенных в Грузии требуют амнистии - видео

Акция протеста с требованием проведения новой всеобщей амнистии состоялась в Тбилиси в пятницу у здания парламента страны. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места событий

Протестующие пришли к парламенту Грузии к с плакатами "Сократить наказание на ¼!", "Мы требуем всеобщей амнистии!", "Свободу невиновным!", "Свободу хронически больным заключенным!" В акции приняли участие граждане страны, чьи родственники находятся в местах лишения свободы.

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На следующей неделе парламент начнет утверждение закона об амнистии, но она касается только тех лиц, которых оппозиция называет "политзаключенными". Это одно из условий недавнего соглашения между властью и оппозицией. Однако участники акции протеста считают, что амнистия должна коснуться всех заключенных, а не только "политических".

По данным Национальной службы статистики "Сакстат", на 1 марта 2021 года в тюрьмах Грузии находились 9 125 человек. Последний раз масштабная амнистия объявлялась в Грузии в январе 2021 года.