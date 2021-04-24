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Вкусные рецепты: как приготовить постный пирог - видео

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Темы:
Грузинская кухня: рецепты с фото и видео (37)
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video : Sputnik / Denis Aslanov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210424/251554430/Vkusnye-retsepty-kak-prigotovit-postnyy-pirog---video.html

Смотрите в пошаговом видеорецепте Sputnik Грузия из рубрики "Вкусные рецепты", как приготовить такое блюдо, как постный пирог

Для приготовления постного пирога вам понадобятся следующие ингредиенты: слоеное тесто – 500 грамм, шпинат – 700 грамм, помидоры "черри" – 400 грамм, шампиньоны – 500 грамм, растительное масло – 100 мл и репчатый лук (две головки среднего размера).

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Нарежьте грибы, помидоры и лук. Обжарьте грибы в растительном масле вместе с орегано. Опустите ненадолго в кипяток шпинат, а затем нарежьте его и обжарьте в масле с нарезанным луком и чесноком. Отдельно обжарьте помидоры с чесноком и орегано.

Затем раскатайте одну половину теста и выложите ее на обмазанную маслом разогретую сковороду. Далее тесто следует наколоть вилкой, потом поочередно выложить шпинат, грибы и помидоры и накрыть это второй частью теста, которую тоже надо наколоть вилкой.

Положите пирог в духовку, нагретую до 180 градусов, на 25-30 минут. Как только его поверхность подрумянится, достаньте пирог из духовки. Помните, что нарезать его следует тогда, когда пирог немного остынет. Приятного аппетита!

Темы:
Грузинская кухня: рецепты с фото и видео (37)
Теги:
Повар, Грузинская кухня, Грузинская кухня, кулинария, рецепты, Грузия

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