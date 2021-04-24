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Грузия готова к Pfizer: страна получила морозильники для хранения вакцины - видео

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Три холодильника с режимом работы -80°С, которые можно использовать для хранения вакцин от коронавируса, получила Грузия. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры этого события

Необходимые для хранения вакцин специальные холодильные камеры разместили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии в Тбилиси.

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По словам замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Пааты Имнадзе, теперь Грузия может хранить миллионы доз вакцины Pfizer, для чего и необходимы холодильники с высоким режимом охлаждения.

Грузия 25 марта получила первую партию вакцины Pfizer (около 30 тысяч доз). Опрос показал, что это самый востребованный и желанный препарат среди населения Грузии.

Доставка в Грузию первой партии вакцины Pfizer 25 марта 2021 года
photo: press-service of Ministry of Health of Georgia
Грузия получила холодильники для хранения вакцин от коронавируса

Вакцины на основе РНК идеально хранятся в морозильных камерах ультранизких температур при -80°С или в морозильных камерах при -20°C. В то же время вакцины, которые содержат инактивированные или ослабленные вирусы, требуют температуры хранения всего лишь от 2°C до 8°C.

На данный момент в Грузии доступны вакцины AstraZeneca и Pfizer, однако страна ведет переговоры и с другими производителями. Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к самой большой группе риска. Но из-за низкой активности программа вакцинации расширилась и к медикам добавились лица старше 65 лет, затем - лица старше 55 лет, а также лица, находящиеся на диализе и пациенты с пересаженными органами.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Грузия

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