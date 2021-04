Грузия готова к Pfizer: страна получила морозильники для хранения вакцины - видео

Необходимые для хранения вакцин специальные холодильные камеры разместили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии в Тбилиси.

По словам замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Пааты Имнадзе, теперь Грузия может хранить миллионы доз вакцины Pfizer, для чего и необходимы холодильники с высоким режимом охлаждения.

Грузия 25 марта получила первую партию вакцины Pfizer (около 30 тысяч доз). Опрос показал, что это самый востребованный и желанный препарат среди населения Грузии.