Противники Намахвани ГЭС блокировали центр Кутаиси - видео

Несколько сотен человек вышли на новую акции протеста против строительства Намахвани ГЭС в центре города Кутаиси, перекрыв движение по проезжей части. Как это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия

Акции в поддержку "Защитников Риони" и против строительства Намахвани ГЭС состоялись в субботу 24 апреля и в других городах Грузии. В целом в них приняли участие несколько тысяч человек.

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Протесты с единственным требованием - остановить строительство гидроэлектростанции, прошли одновременно в 14 городах Грузии во всех регионах страны, начиная от Аджарии и заканчивая Квемо Картли.

Самая крупная акция состоялась в Кутаиси. Перед тем, как блокировать один из главных проспектов города, участники акции проехали автоколонной от села Гумати до Кутаиси. Затем они устроили шествие по центральным улицам Кутаиси и разошлись.