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Противники Намахвани ГЭС блокировали центр Кутаиси - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (590)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210424/251557909/Protivniki-Namakhvani-GES-blokirovali-tsentr-Kutaisi---video.html

Несколько сотен человек вышли на новую акции протеста против строительства Намахвани ГЭС в центре города Кутаиси, перекрыв движение по проезжей части. Как это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия

Акции в поддержку "Защитников Риони" и против строительства Намахвани ГЭС состоялись в субботу 24 апреля и в других городах Грузии. В целом в них приняли участие несколько тысяч человек.

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Протесты с единственным требованием - остановить строительство гидроэлектростанции, прошли одновременно в 14 городах Грузии во всех регионах страны, начиная от Аджарии и заканчивая Квемо Картли.

Самая крупная акция состоялась в Кутаиси. Перед тем, как блокировать один из главных проспектов города, участники акции проехали автоколонной от села Гумати до Кутаиси. Затем они устроили шествие по центральным улицам Кутаиси и разошлись.

Темы:
Видео-новости из Грузии (590)
Теги:
Кутаиси, Акция протеста, Акции протеста, Протест, Грузия

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