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Священники и верующие подрались в Грузии: в дело вмешалась полиция - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (591)
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https://sputnik-georgia.ru/video/20210425/251560251/Svyaschenniki-i-veruyuschie-podralis-v-Gruzii-v-delo-vmeshalas-politsiya---video.html

С драки и оскорблений началось праздничное богослужение в честь Вербного воскресенья (Бзоба) в Грузии, в кафедральном соборе Рождества Богородицы в селе Салхино Мартвильского района. Кадры с места инцидента смотрите в видео Sputnik Грузия

Противостояние произошло между сторонниками действующего митрополита Стефане и теми, кто поддерживает его предшественника, епископа Петре Цаава. Также в ход противостояния вмешались и сами священники.

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Волнения начались после появления на территории храма местного бизнесмена Клементи Кекутия. Сторонники Цаава, среди которых было около 20 священнослужителей, потребовали от бизнесмена покинуть территорию. Его обвиняют в оскорблениях епископа Петре Цаава и в желании присвоить себе часть территории Чкондидской епархии.

Противостояние в Чкондидской епархии - село Салхино Мартвильского района, 25 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Драка перед богослужением - ситуация в Чкондидской епархии остается напряженной

Что касается митрополита Стефане, его появление также вызвало шум. Он смог зайти в храм и начать богослужение только после того, как в дело вмешалась полиция.

Противостояние между сторонниками митрополита и его предшественника произошло и 22 апреля. Митрополита Чкондидского Стефане не пустили на службу в кафедральный собор Рождества Богородицы. Двери церкви закрыли сторонники его предшественника Петре Цаава, полномочия которого были приостановлены в результате скандала в Патриархии.

После закрытия дверей в храм между священнослужителями в Мартвили произошло не только словесное, но и физическое противостояние.

В Патриархии отмечают, что действующий митрополит Чкондидской епархии — Стефане (Калаиджишвили), наделен всеми полномочиями по управлению епархией, согласно решению Священного Синода Грузинской Православной Церкви. Поэтому оценку действий своих противников сделает вскоре сам митрополит.

Предшественник митрополита Стефане, епископ Петре Цаава, руководил Чкондидской епархией с 21 декабря 2006 года. В 2019 году он вызвал грандиозный скандал своими публичными заявлениями о том, что Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй "покрывает в Патриархии грех мужеложества". Владыку Петре не лишили духовного звания, но потребовали от него удалиться в монастырь и отозвали от руководства епархией.

Кафедра и резиденция Чкондидского митрополита находится в городе Мартвили. В епархию входят два района региона Самегрело – Мартвильский и Абашский, где расположены 16 церквей и три монастыря.

Темы:
Видео-новости из Грузии (591)
Теги:
инцидент, Грузинская православная церковь, Священник, Драка, происшествия, Грузия

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