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Намахвани ГЭС и протесты: чем грозит строительство гидроэлектростанции в Грузии - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (592)
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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210427/251576122/Namakhvani-GES-i-protesty-chem-grozit-stroitelstvo-gidroelektrostantsii-v-Gruzii---video.html

В Грузии уже полгода продолжаются широкомасштабные протесты против строительства ГЭС в поселке Намахвани на реке Риони. Смотрите в спецрепортаже Sputnik Грузия, чем вызваны протесты и почему жители региона уверены, что возведение гидроузла может иметь фатальный исход

Проект Намахвани ГЭС состоит из двух станций: Нижней и Верхней Намахвани, на 333 и 100 МВт соответственно. В двух муниципалитетах Рионского ущелья появятся крупные плотины и водохранилища. Строить Намахвани ГЭС будет турецкая компания, затем она же возьмет на себя управление электростанцией.

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Только вот экологи бью тревогу – говорят, что строительство может погубить все ущелье. Паникуют и виноделы, ведь в поселке Твиши, который также расположен на одном из берегов реки Риони, произрастает виноград "Цоликоури", из которого делают уникальное белое полусладкое вино. За счет климата в микрозоне, виноград наливается природной сладостью, за что вино "Твиши" называют "белой Хванчкарой".

Цена "Цоликоури" может достигать 2 долларов за килограмм, а цена на бутылку "Твиши" из квеври начинается от 12 долларов. Фермеры утверждают, что в случае возведения ГЭС, в микрозоне повысится влажность, которая изменит вкусовые качества винограда.

Власти Грузии уже приостановили строительство ключевых объектов до тех пор, пока на все волнующие вопросы экологов и жителей ущелья Риони не будут даны ответы.

Темы:
Видео-новости из Грузии (592)
Теги:
ГЭС, Акция протеста, Протест, Риони, Грузия

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