"Дорога на Ялту": музыканты из 15 стран исполнят военные песни на родных языках

В преддверии Дня Победы в Крыму состоится ежегодный международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту", на котором участники выступят с военными песнями, исполняя композиции на своих родных языках

Полуфинал конкурса состоится в Ялте 29 апреля. В него прошли представители 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции. Победителей определит жюри, в которое входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.

А 1 мая в финале фестиваля конкурсанты выступят уже в дуэтах с российскими исполнителями. Общий призовой фонд конкурса в этом году составил 60 тысяч евро.

По правилам конкурса, помимо жюри, на результаты конкурса может повлиять любой желающий. Приз зрительских симпатий будет присужден по итогам онлайн-голосования, которое стартовало 2 апреля и завершится 1 мая. Выступления конкурсантов уже доступны на сайте фестиваля.

Фестиваль "Дорога на Ялту" является победителем конкурса российского Фонда президентских грантов. Конкурс проходит при поддержке федерального агентства "Россотрудничество", правительства Республики Крым, ВГТРК, МИА "Россия сегодня" и международного информационного агентства и радио "Sputnik".