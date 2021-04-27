Полиция и протесты у парламента Грузии: на заседание прибывает оппозиция - видео

Грузинская оппозиция впервые после выборов приняла участие в работе парламента Грузии. В какой обстановке депутаты прибывали на заседание - смотрите в видео Sputnik Грузия

В парламенте Грузии 27 апреля началось первое пленарное заседание, в котором принимает участие большая часть оппозиционных депутатов, прошедших в законодательный орган по итогам парламентских выборов. Утро у парламента выдалось шумным. Гражданские активисты устроили там акцию протеста. У входа в парламент было сосредоточено большое количество полиции.

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Большинство избранных в парламент представителей оппозиции до недавнего времени бойкотировали заседания. Но при участии президента Европейского совета Шарля Мишеля в качестве компромиссного соглашения между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией 19 апреля был подписан документ "Будущий путь Грузии".

Тем самым, представители оппозиции взяли на себя обязательство войти в парламент и зарегистрировать закон об амнистии, который предусматривает освобождение так называемых "политзаключенных". Оппозиция относит к политзаключенным находящихся в заключении председателя "Единого национального движения" Нику Мелия и совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари" Георгия Руруа.