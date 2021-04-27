Стычка у офиса ЕНД: представителям "Нацдвижения" не понравилась акция протеста - видео

К словесной перепалке и потасовке привела новая акция протеста движения "Вперед", состоявшаяся 27 апреля у офиса оппозиционной партии "Единое нацдвижение". Кадры с места событий смотрите в видео Sputnik Грузия

Активисты движения "Вперед" вновь провели серию акций протеста у офисов трех оппозиционных политических партий, которые отказались подписать соглашение между властями и оппозицией по выходу из политического кризиса в Грузии. Те оппозиционные лидеры, кто подписал этот документ, во вторник приняли участие в работе парламента Грузии, который они до последнего времени бойкотировали.

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Как заявили активисты движения, они решили выразить свое возмущение действиями "Единого нацдвижения", Лейбористской партии и партии "Европейская Грузия", которые с самого начала пытались помешать достижению компромисса по выходу из кризиса между властями и оппозицией.

В ходе проведения акций активисты на табличке у входа в офис партии "Европейская Грузия" повесили траурную черную ленту, входную дверь в главный офис Лейбористской партии обклеили стикерами и оставили там же игрушечного клоуна с надписью "Шалва" - подразумевая лидера партии Шалву Нателашвили.

К офису "Нацдвижения", который расположен на окраине Тбилиси, активисты "Вперед" пришли в самом конце и попытались наклеить стикеры со своими лозунгами на стены здания или на забор, но получили отпор со стороны сторонников "Нацдвижения", которые там находились.

В словесную перепалку и стычки между протестующими и сторонниками ЕНД вмешалась полиция, которая стала разнимать кричащих друг на друга людей.

Подводя итог, можно отметить, что участники акции в ходе своего протеста также выражали недовольство тем, что представители этих оппозиционных партий игнорируют призывы стратегических партнеров и представителей Евросоюза войти в парламент Грузии и решать все политические вопросы в его стенах.