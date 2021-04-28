Полет над Чернобылем: туристов будут катать на самолете в зоне катастрофы – видео

Особенность этого туристического авиарейса в том, что самолет совершает полет не только над украинской столицей, но и облетает зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.
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Лайнер летит на низкой высоте - 900 метров. В иллюминаторе можно увидеть саму атомную станцию, саркофаг "Укрытие", возведенный над 4 энергоблоком и заброшенный город Припять. Во время полета пассажирам рассказывают о причинах и последствиях аварии, которая произошла 26 апреля 1986 года.