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Гендерное разнообразие наступает: в ФБР новый директор – видео

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vidvideo: Ruptly / twitter.com/FBI / Minnesota Judicial Branch
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1a/251574107.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210429/251576037/Gendernoe-raznoobrazie-nastupaet-v-FBR-novyy-direktor---video.html

Федеральное бюро расследований США учредило новую должность – директор по гендерному разнообразию. Что это значит – смотрите в видео

В ФБР ввели новую должность – директор по гендерному разнообразию. Обещают, что он будет следить за разнообразием рас, полов и сексуальных ориентаций в бюро.

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В премии "Оскар" давно действуют подобные гендерные правила. Но одно дело кино, а другое – жизнь. Все-таки от сотрудников ФБР зависит безопасность. Так ли толерантны США, как они хотят это представить? Смотрите видео.

Теги:
ФБР, общество, США

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