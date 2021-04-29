Забастовки в Грузии: рабочие "Руставского азота" требуют повышения зарплат - видео

Сотрудники завода "Руставский азот" объявили бессрочную забастовку, требуя от дирекции повышения зарплат на 50%. Почему работники не смогли мирно договориться с руководством предприятия, смотрите в видео Sputnik Грузия

"Руставский азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений. Продукция предприятия реализуется как на грузинском рынке, так и за рубежом. Завод, который специализируется на выпуске минеральных удобрений, является единственным производителем аммиачной селитры на Южном Кавказе.

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Бастующие утверждают, что средняя зарплата на предприятии – 500-600 лари (до 170 долларов). Рабочим не увеличивали зарплаты в течение уже многих лет. Работники уверены, что руководство не сможет найти других сотрудников за низкую оплату труда, поэтому они будут продолжать протестовать, пока их требование не выполнят.

Однако руководство завода заявило, что данные действия могут расцениваться, как саботаж и тогда по отношению к рабочим могут применены установленные законом санкции.