Союзники США тоже захотели приобрести российскую вакцину "Спутник V" – видео

О закупках российской вакцины "Спутник V" теперь заговорили даже союзники США по НАТО. Смотрите в видео, какие еще страны признали "Спутник V" самым безопасным

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что Берлин уже обсуждает вопрос о закупке российского препарата. Осталось только дождаться регистрации вакцины Европейским агентством по лекарственным препаратам.

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Когда дело коснулось жизней, политика стала отходить на второй план. Какие еще страны признали "Спутник V" самым безопасным? И сколько у российского препарата побочных эффектов по сравнению с немецко-американской вакциной Pfizer? – смотрите подробнее в нашем видео.