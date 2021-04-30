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Союзники США тоже захотели приобрести российскую вакцину "Спутник V" – видео

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vidvideo: Ruptly / Associated Press / twitter.com / sputnikvaccine
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1d/251598492.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210430/251598551/Soyuzniki-SShA-tozhe-zakhoteli-priobresti-rossiyskuyu-vaktsinu-Sputnik-V---video.html

О закупках российской вакцины "Спутник V" теперь заговорили даже союзники США по НАТО. Смотрите в видео, какие еще страны признали "Спутник V" самым безопасным

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что Берлин уже обсуждает вопрос о закупке российского препарата. Осталось только дождаться регистрации вакцины Европейским агентством по лекарственным препаратам.

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Когда дело коснулось жизней, политика стала отходить на второй план. Какие еще страны признали "Спутник V" самым безопасным? И сколько у российского препарата побочных эффектов по сравнению с немецко-американской вакциной Pfizer? – смотрите подробнее в нашем видео.

Теги:
Пандемия, Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Вакцина, США

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