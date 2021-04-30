17:36 30 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1818
  • 100 RUB4.6439
  • USD3.4503
Поиск
Видео

Перестрелка между военными на границе Кыргызстана и Таджикистана - видео

Получить короткую ссылку
70 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video: instagram.com/rakhimov_umar116
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1e/251613723.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210430/251613785/Perestrelka-mezhdu-voennymi-na-granitse-Kyrgyzstana-i-Tadzhikistana---video.html

На границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась ситуация. Войсковые подразделения двух стран начали перестрелку. Смотрите подробности в видео

По сообщениям очевидцев, военные применяют пулеметы и минометы. С обеих сторон пострадали десятки человек.

Резкое ухудшение обстановки на таджикско-кыргызской границе произошло вчера утром, ситуация продолжает усугубляться с каждым часом. Согласно сообщениям кыргызских властей, в четверг произошла перестрелка между силовиками с обеих сторон, в результате которой погиб гражданин Кыргызстана.

Стороны возлагают ответственность за происходящее друг на друга, тем не менее власти двух стран пытаются вести переговоры по мирному урегулированию конфликта.

 

Теги:
Таджикистан, Кыргызстан

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кахи Кавсадзе в фильме Белое солнце пустыни
Лучшие роли Кахи Кавсадзе в кино: памяти великого актера – фото
Сторонники США заговорили о закупках российского Спутника V
Союзники США тоже захотели приобрести российскую вакцину "Спутник V" – видео
Почасовая оплата труда в ЕС
Сколько стоит час работы в странах ЕС
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться