Перестрелка между военными на границе Кыргызстана и Таджикистана - видео

На границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась ситуация. Войсковые подразделения двух стран начали перестрелку. Смотрите подробности в видео

По сообщениям очевидцев, военные применяют пулеметы и минометы. С обеих сторон пострадали десятки человек.

Резкое ухудшение обстановки на таджикско-кыргызской границе произошло вчера утром, ситуация продолжает усугубляться с каждым часом. Согласно сообщениям кыргызских властей, в четверг произошла перестрелка между силовиками с обеих сторон, в результате которой погиб гражданин Кыргызстана.

Стороны возлагают ответственность за происходящее друг на друга, тем не менее власти двух стран пытаются вести переговоры по мирному урегулированию конфликта.