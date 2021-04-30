"Диктант Победы": В Минске школьники проверили свои знания об истории ВОВ

Участники ответили на 25 тестовых заданий, главные темы в этом году: 80-летие начала войны, трагические события первых военных лет, а также юбилеи великих полководцев Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Смотрите в видео, как писали "Диктант Победы" в Минске

Стартовала международная акция "Диктант Победы". Сотни тысяч людей по всему миру проверили свои знания о событиях 1941-1945 годов. Принять участие в просветительском проекте можно было как очно, так и онлайн. Сообщает Sputnik Беларусь

Поучаствовать в проекте решили около 100 школьников минских средних школ, учителя, воспитанники Суворовского военного училища. Как отмечают сами участники, заранее особо не готовились. Желание одно – проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны.

Минские школьники писали "Диктант Победы" в очень символичном месте – в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.