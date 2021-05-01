19:25 01 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1818
  • 100 RUB4.6439
  • USD3.4503
Поиск
Видео

Прощание с Кахи Кавсадзе: в Грузии прошли похороны легендарного актера - видео

Получить короткую ссылку
242 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Alex Shlamov
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/01/251624191.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20210501/251624241/Proschanie-s-Kakhi-Kavsadze-v-Gruzii-proshli-pokhorony-legendarnogo-aktera---video.html

В столице Грузии проводили в последний путь легендарного актера кино и театра Кахи Кавсадзе. Знаменитого артиста похоронили на Сабурталинском кладбище рядом с его женой – актрисой Беллой Мирианашвили. Как жители Грузии простились с легендой - смотрите в видео

Кахи Кавсадзе скончался 27 апреля на 86-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом, которым он переболел в конце 2020 года. Все это время врачи безуспешно боролись за его жизнь после ухудшения состояния здоровья артиста. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

Чтобы проститься с Кахи Кавсадзе, на траурную церемонию пришли тысячи людей. Также в похоронах приняли участие представители руководства Грузии, различные политические и общественные деятели. Все расходы по похоронам актера взяло на себя государство.

На протяжении десятилетий Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные роли и съемки в более 80 фильмах.

Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об актере – "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"

Теги:
Кахи Кавсадзе, траур, Грузия

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Кахи Кавсадзе в фильме Белое солнце пустыни
Лучшие роли Кахи Кавсадзе в кино: памяти великого актера – фото
Прощание с Кахи Кавсадзе: в Грузии прошли похороны легендарного актера - видео
Прощание с Кахи Кавсадзе: в Грузии прошли похороны легендарного актера - видео
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться