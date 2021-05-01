Прощание с Кахи Кавсадзе: в Грузии прошли похороны легендарного актера - видео

В столице Грузии проводили в последний путь легендарного актера кино и театра Кахи Кавсадзе. Знаменитого артиста похоронили на Сабурталинском кладбище рядом с его женой – актрисой Беллой Мирианашвили. Как жители Грузии простились с легендой - смотрите в видео

Кахи Кавсадзе скончался 27 апреля на 86-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом, которым он переболел в конце 2020 года. Все это время врачи безуспешно боролись за его жизнь после ухудшения состояния здоровья артиста.

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Чтобы проститься с Кахи Кавсадзе, на траурную церемонию пришли тысячи людей. Также в похоронах приняли участие представители руководства Грузии, различные политические и общественные деятели. Все расходы по похоронам актера взяло на себя государство.

На протяжении десятилетий Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету яркие театральные роли и съемки в более 80 фильмах.

Среди работ актера в кино – роли в фильмах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Белое солнце пустыни", "Житие Дон Кихота и Санчо". В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об актере – "Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!"