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Конкурент Хабиба? Боец ММА из Таджикистана борется за выход в UFC – видео

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Якин Мукадамшоев приехал в Москву из Таджикистана. Как и тысячам других мигрантов, поначалу в России ему было нелегко. Как сложилась судьба молодого человека и о ее неожиданных поворотах – смотрите в видео

За свое место под солнцем Якину пришлось биться в прямом и переносном смысле слова: сначала шла борьба за жизнь, потом за работу, а потом и за чемпионские титулы ММА.

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Смешанными единоборствами боец увлекся еще на родине, в горах Памира. Правда, тогда октагон он видел только по телевизору и в кино. А бойцовские приемы отрабатывал во время драк с мальчишками во дворе. Но однажды Якин познакомился с профессиональными спортсменами, и все изменилось…

Сможет ли боец из Таджикистана победить соперника из Бразилии на международном турнире FFC? Есть ли у него шансы попасть в UFC и занять место Хабиба Нурмагомедова? И что Якин Мукадамшоев думает о силе, добре и зле? Смотрите вторую серию нашего проекта "О чем молчат мигранты".

Теги:
Россия, Россия, Таджикистан

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