В Грузии отмечают Пасху: праздничная служба в храме Самеба - видео

Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как ночью в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба, проходила праздничная церковная служба

Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.

С вечера субботы верующие по всей Грузии стали собираться в храмах к ночному богослужению. Из-за пандемии во всех церквях страны по прежнему действуют определенные ограничения: дистанция в два метра и обязательное ношение защитных масок.

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Все храмы будут открыты до 04:00 утра, до времени снятия ограничений, чтобы верующие после богослужений смогли спокойно попасть домой.

С ночи Великой субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение. Церкви и храмы в это время традиционно переполнены верующими. До утра в храмах остаются не все, в основном те, кто соблюдал пост и готовится к причащению, а остальные ждут, когда доставят Благодатный огонь, чтобы отнести его домой.

На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ получают – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес!).