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Обстрелянные дома: страшные последствия военных действий в Кыргызстане

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https://sputnik-georgia.ru/video/20210502/251626642/Obstrelyannye-doma-strashnye-posledstviya-voennykh-deystviy-v-Kyrgyzstane.html

В четверг на кыргызско-таджикской границе произошли вооруженные столкновения. Конфликт изначально разгорелся в селах Кок-Таш и Ак-Сай. Смотрите в видео последствия ужасной трагедии

28 апреля граждане РТ начали грузить щебень с берега реки Ак-Суу в трех-четырех метрах от условной линии госграницы. Затем таджикская сторона решила установить камеры видеонаблюдения на столбах ЛЭП у водозабора "Головной" в Баткенском районе, сообщает Sputnik Кыргзстан

С обеих сторон собрались 100-150 человек, они начали забрасывать друг друга камнями. К вечеру обстановка стабилизировалась - были проведены переговоры, и таджикская сторона согласилась демонтировать камеры, однако обещания не выполнила.

Ситуация на границе обострилась 29 апреля утром. Военные Кыргызстана и Таджикистана вели перестрелку на протяжении дня. В трех айыльных аймаках Баткенской области был введен режим ЧС.

Теги:
Таджикистан, Кыргызстан

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