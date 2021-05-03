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Обращение латвийских журналистов к генсеку ООН за помощью - видео

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video : Sputnik
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Sputnik Грузия
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В связи со Всемирным днем свободы печати 3 мая к генеральному секретарю ООН направили обращение с просьбой защитить свободу слова и права русских журналистов Латвии. Подробнее - смотрите видео

В 1993 году ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати. В 2021 году в Латвии на 14 журналистов, поверивших в свободу печати, заведены уголовные дела. Все они сотрудничали со Sputnik Латвия и Baltnews.

В праздничный день 3 мая они обращаются к Генеральному секретарю ООН с просьбой вернуть свободу и печати, и журналистам.

Теги:
СМИ, права журналистов, Журналисты, ООН, ООН, Латвия

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