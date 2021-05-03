Обращение латвийских журналистов к генсеку ООН за помощью - видео

В связи со Всемирным днем свободы печати 3 мая к генеральному секретарю ООН направили обращение с просьбой защитить свободу слова и права русских журналистов Латвии. Подробнее - смотрите видео

В 1993 году ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати. В 2021 году в Латвии на 14 журналистов, поверивших в свободу печати, заведены уголовные дела. Все они сотрудничали со Sputnik Латвия и Baltnews.

В праздничный день 3 мая они обращаются к Генеральному секретарю ООН с просьбой вернуть свободу и печати, и журналистам.