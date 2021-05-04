Китайские разработчики создали оркестр из трех роботов - видео

В Пекине выступает оркестр роботов под названием MOJA. В наборе у робомузыкантов - традиционные китайские инструменты: бамбуковая флейта, китайская арфа, пайгу, а также барабаны. Подробнее - смотрите в видео

Необычный музыкальный коллектив создали студенты и преподаватели Университета Цинхуа. Они говорят, что оркестр необходим для того, чтобы показать связь между историей и технологиями. Сообщает Sputnik Беларусь

Техники калибруют и настраивают инструменты для роботов, которые затем уже выступают с ними на сцене.

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В прошлом оркестр роботов вместе со студентами университета ставил спектакли в университете. И это также имело большой успех.