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Досрочные выборы в Армении 2021: процесс роспуска парламента уже запущен – видео

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https://sputnik-georgia.ru/video/20210504/251639645/Dosrochnye-vybory-v-Armenii-2021-protsess-rospuska-parlamenta-uzhe-zapuschen---video.html

Национальное собрание Армении в понедельник на внеочередном заседании выдвинуло кандидатуру и. о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства. Смотрите подробности в видео

На заседании 3 мая Никола Пашиняна не выбрали. Еще одно такое заседание должно состояться 10 мая. Сообщает Sputnik Армения

Данный шаг носил чисто формальный характер. Парламент дважды по итогам дебатов должен не выбрать нового премьера, после чего он распускается и назначаются новые выборы.

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Во время выборов 2018 года блок Пашиняна "Мой шаг" набрал 73% голосов. Сейчас рейтинг премьера серьезно снизился. Поражение в войне и коронавирус подмочили репутацию Пашиняна.

В небольшой видеоподборке представлены события, предшествовавшие этим выборам.

Теги:
Политика, Парламент Армении, выборы, Армения

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