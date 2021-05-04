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Коронавирус в Грузии: общественный транспорт в стране вновь остановлен – видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (599)
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Работа муниципального транспорта - метро, автобусов и маршруток, остановлена в Тбилиси и других городах Грузии в связи с пандемией коронавируса. Смотрите в видео Sputnik Грузия впечатляющие кадры с дрона, как автобусы стоят на городской стоянке

Решение вновь остановить работу автобусов и маршрутных такси в Грузии власти приняли с целью сдерживания распространения коронавируса в период объявленных длительных выходных в стране в начале мая. Решение принял правительственный межведомственный координационный совет.

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Данное ограничение будет действовать до 12 мая включительно. При этом, в отличие от прошлого года, оно не распространяется на междугородный транспорт. А для снижения мобильности граждан в Грузии 4-11 мая объявлены нерабочими днями. Тем не менее в эти дни возросло количество перевозок на личном транспорте и с помощью такси.

Городской общественный транспорт - остановленные пассажирские автобусы на стоянке
© Sputnik / STRINGER
В Грузии с 3 мая остановлена работа муниципального транспорта

Общественный транспорт в Грузии ранее уже полностью останавливали – 28 ноября 2020 года. Работа городских автобусов и маршрутных такси была восстановлена с 8 февраля 2021 года, но междугородние перевозки были возобновлены позже. С 27 февраля после послабления ковид-ограничений в Грузии муниципальный транспорт начал работать и по выходным, также к работе приступила и "Грузинская железная дорога" (ГЖД).

В Грузии третья волна коронавируса. Накануне в стране выявили 988 новых случаев COVID-19. C начала пандемии в Грузии зафиксировали более 312 тысяч случаев коронавируса, более 293 пациентов выздоровели, 4 151 скончался. Первый случай заражения ковидом в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Темы:
Видео-новости из Грузии (599)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Транспорт, Тбилиси, Грузия

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